Цены на цветные металлы - 28-09-21

ЛОНДОН, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.41% и составила 2916.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.73% и составила 9260.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.88% и составила 2184.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.38% и составила 18610.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.43% и составила 35500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.61% и составила 3081.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.