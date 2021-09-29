Левон Аронян в 4-м туре Champions Chess Tour Finals одержал победу

Гроссмейстер Левон Аронян, который все еще выступает под флагом Армении, продолжает матчи на «Champions Chess Tour Finals».

Как передает «Арменпресс», в 4-м туре онлайн турнира «Champions Chess Tour Finals» Аронян соревновался с представителем Нидерландов Анишем Гири и добился преимущества со счетом 3:1.

После этого тура Левон Аронян в турнирной таблице занимает третье место. На первом месте чемпион мира Магнус Карлсен, на втором - Уэсли Со.

Следующим соперником Левона Ароняна будет азербайджанец Теймур Раджабов.