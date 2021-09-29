«Реал» уступил «Манчестер Сити», у ПСЖ победа: Лига чемпионов

Состоялись матчи второго тура Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», в группе А «Брюгге» обыграл «Лейпциг» со счетом 2:1, ПСЖ в ворота «Манчестер Сити» отправил два безответных мяча.

В группе B «Ливерпуль» имел большое преимущество над «Порту» - 5:1, а «Милан» дома проиграл «Атлетико» со счетом 1:2.

В группе C «Боруссия» обыграла «Спортинг» с наименьшим счетом, «Аякс» обыграл «Бешикташ» со счетом 2:0.

В группе D «Реал» проиграл «Шерифу» - 1:2, в игре «Шахтер» - «Интер» голов не было забито.