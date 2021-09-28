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Азербайджанская сторона в Шуши передала армянской стороне тела трех армянских военнослужащих

Азербайджанская сторона в Шуши передала армянской стороне тела трех армянских военнослужащих

Азербайджанская сторона 28 сентября в Шуши передала армянской стороне тела трех армянских военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха. Их личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1673 тела.


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