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Секретарь Совета безопасности Армении и посол США обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Секретарь Совета безопасности Армении и посол США обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, в начале встречи стороны высоко оценили усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян отметил, что разблокирование коммуникаций в регионе может сыграть значительную роль в установлении долгосрочного, прочного мира в регионе. Была затронута ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Стороны коснулись также ряд сфер армяно-американского сотрудничества, подтвердив намерение возобновить двусторонний стратегический диалог. В этом контексте посол Трейси приветствовала усилия правительства Армении в области судебно-правовой реформы и борьбы с коррупцией, отметив эффективность продолжающегося сотрудничества между двумя странами в процессе демократических реформ.


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