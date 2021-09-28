"Я не сбегу". Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы государства заявил, что "никогда ниоткуда" не бежал и не сбежит.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на расширенном заседании конституционной комиссии один из ее членов Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой быть гарантом независимости страны после ухода с высшего государственного поста.

"После того, как вы оставите пост президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране", - сказал он.

"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – приводит агентство слова Лукашенко.