Эрдоган и Байден проведут встречу в рамках саммита G20

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден проведут встречу на полях саммита глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G-20), которая запланирована на 30-31 октября в Риме.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, по данным источников, Эрдоган и Джо Байден проведут встречу в узком формате.