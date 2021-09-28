Эрдоган и Байден проведут встречу в рамках саммита G20
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден проведут встречу на полях саммита глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G-20), которая запланирована на 30-31 октября в Риме.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, по данным источников, Эрдоган и Джо Байден проведут встречу в узком формате.
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