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Эрдоган и Байден проведут встречу в рамках саммита G20

Эрдоган и Байден проведут встречу в рамках саммита G20

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден проведут встречу на полях саммита глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G-20), которая запланирована на 30-31 октября в Риме.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, по данным источников, Эрдоган и Джо Байден проведут встречу в узком формате.


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