Лукашенко допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание

Президент Александр Лукашенко допустил возможность того, что однажды он возглавит Всебелорусское народное собрание (ВНС). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

По его информации, в ходе расширенного заседания Конституционной комиссии, которая разрабатывает проект нового основного закона, Лукашенко прокомментировал разговоры о том, что он может занять пост председателя ВНС и в этом качестве определять, кто будет президентом республики. Согласно сведениям БелТА, белорусский лидер отметил, что "даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ".