Подписания документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана не планируется

Подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не запланировано. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет. Не ожидается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин и Эрдоган проведут переговоры 29 сентября в Сочи. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на переговорах планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, а также ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

В свою очередь Эрдоган отмечал, что у него имеются "серьезные ожидания" от переговоров с Путиным по Сирии. Также, по его словам, Анкара стремится вывести отношения с Москвой на качественно новый уровень и довести товарооборот до 100 млрд долларов. Кроме того, в августе президент Турции говорил, что в ходе готовящегося визита в Россию намерен обсудить в том числе детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.