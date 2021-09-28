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Мурадов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом Геннадия Анашкина

Мурадов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом Геннадия Анашкина

Бывший командир российского миротворческого контингента в Арцахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову нового командующего, генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на релиз МО Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи была обсуждена ситуация в зоне ответственности российских миротворцев.

Ранее, 25 сентября, Геннадия Анашкина принял в Ереване министр обороны Армении Аршак Карапетян.


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