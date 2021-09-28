В Армении прошли учения «Гром-2021» 

С 24 по 28 сентября в Республике Армения прошла совместная специальная антинаркотическая операция «ГРOМ-2021», предусмотренная планом совместных мероприятий оперативной и боевой готовности сил органов управления и формирования сил и средств Системы коллективной безопасности ОДКБ

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, активная фаза операции прошла 28 сентября в военном училище «Маршал Баграмян» Министерства обороны РА.

Учения проводились при участии и сотрудничестве Секретариата Объединенного штаба ОДКБ.

В учениях, направленных на проведение антинаркотических операций в сложной горной местности и повышение уровня боеготовности подразделений спецназа, приняли участие подразделения спецназначения Полиции Республики Армения, МВД Беларуси, Кыргызстана и Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. Были задействованы подразделения Министерства обороны РА, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Пограничной службы Службы национальной безопасности с использованием авиационной, военной и специальной техники.

На учениях присутствовали заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, начальник Полиции РА Ваге Казарян, секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, начальник Генштаба Артак Давтян, министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, руководители подразделений и командиры.

По сценарию в Армению проникла крупная преступная группа, участники которой хотят переправить через территорию республики более 1 тонны наркотиков в другую страну. Соответствующие подразделения стран-участниц ОДКБ принимают меры. Обезвреживание, разоружение и арест членов преступной группы.

В учениях приняли участие около 350 военнослужащих стран-участниц ОДКБ, 49 единиц техники, 3 вертолета, беспилотные летательные аппараты.

По окончании совместной специальной антинаркотической операции «ГРОМ-2021» с заключительными речами выступили заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков и начальник Полиции РА, генерал-майор полиции Ваге Казарян.

«Уважаемый Валерий Анатолий, уважаемые генералы, унтер-офицеры, сержанты!

Сегодня мы следили за совместной специальной антитеррористической операцией «ГРОМ-2121», целью которой было усиление взаимодействия спецподразделений стран-участниц ОДКБ и повышение уровня боевой готовности.

Спецподразделения наших отделов работали слаженно и на высоком профессиональном уровне. За считанные минуты боевики выполнили задание, обезвредив преступные группировки и перекрыв пути доставки наркотиков.

Сегодняшние военные учения еще раз подтвердили, что мы способны разработать и реализовать взаимно согласованную стратегию и стратегию эффективной борьбы с преступностью.

Выражаю признательность офицерам, унтер-офицерам и сержантам специальных подразделений государств-членов ОДКБ, принявшим участие в сегодняшних учениях, уверенность в том, что эффективное сотрудничество и впредь будет продолжаться и углубляться. В то же время хочу поблагодарить Секретариат ОДКБ за поддержку в организации учений », - сказал в своем выступлении начальник Полиции РА Ваге Казарян.

«Уважаемый Ваге Робертович! Уважаемые участники учений.

Действия, предпринятые для разработки и решения задач, предусмотренных замыслом учений, заслуживают высокой оценки. Хошется особо подчеркнуть тот факт, что в ходе сложных стратегических операций Коллективных сил ОДКБ, от учений к учениям, профессионализм и взаимодействие специальных подразделений сил оперативного реагирования с каждым годом растет, что является убедительным показателем того, что у нас есть все необходимое. силы решать поставленные задачи.

Сегодня военно-политическая обстановка в зоне нашей ответственности требует от нас максимальной подготовки к обеспечению суверенитета, территориальной целостности, военно-стратегической безопасности государств-членов организации.

Задача руководителей стран-членов организации - укрепить систему коллективной безопасности, в том числе улучшить подготовку и оснащение коллективных сил современным оружием и специальной техникой. По этому поводу главы государств приняли соответствующие решения. В этом смысле не могу не отметить тот факт, что Премьер-министр РА на протяжении всего периода председательства РА в организации подчеркивал приоритетность этого направления нашей деятельности.

Завершая свое выступление, хочу отметить большую организационную работу, проводимую министерствами и ведомствами РА в направлении подготовки и проведения учений.

Особую благодарность и признательность выражаю руководству Полиции РА от имени начальника Полиции генерал-майора Ваге Казаряна, заместителя начальника Полиции, полковника Вардана Мовсисяна.

«Еще раз хочу поблагодарить участников учений за их усилия в решении поднятых вопросов, что было подчеркнуто всеми наблюдателями», - сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

По окончании учений лучшим выдающимся служащим были вручены медали, нагрудные знаки и грамоты. Были награждены также победители соревнований по тактической стрельбе, проведенных в рамках учений «ГРОМ-2021». Целью соревнований было определение лучших стрелков стран-участниц, повышение уровня огневой и тактической готовности военнослужащих, а также повышение навыков безопасного ношения оружия при исполнении служебных обязанностей.