Национальная сборная Армении стартует в следующем розыгрыше Лиги Наций в июне 2022 года

В швейцарском Монтрё 16 декабря состоится жеребьевка Лиги Наций сезона-2022/23. Национальная сборная Армении на этот раз сыграет в лиге «B» Лиги Наций, так как в лиге «C» предыдущей Лиги Наций она заняла первое место.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении включена в четвертую корзину лиги «B», где ее соперниками могут стать такие сборные, как Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия (корзина 1), Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия (корзина 2), Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия (корзина 3).

4 встречи состоятся в июне 2022 года, еще две - в сентябре.

В случае победы в группе, национальная сборная Армении получит право играть в лиге «А» следующей Лиги Наций. Если же наша сборная займет последнее место, то она вновь окажется в лиге «C».