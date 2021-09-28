Лукас Селараян будет выступать за национальную сборную Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в результате переговоров между президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, главным тренером национальной команды Хоакином Капарросо и 29-летним полузащитник американского клуба «Коламбус Крю» Лукасом Селараяном, последний присоединится к национальной сборной уже по ходу октябрьского тренировочного сбора.

Приняв решение защищать цвета национальной сборной Армении, Лукас Селараян дал первые комментарии официальному сайту ФФА:

«Я принял важнейшее для себя решение выступать за национальную сборную Армении. Это решение далось мне не за один день. Это обдуманный шаг. За последний год я несколько раз разговаривал с президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, также общался с главным тренером команды Хоакином Капарросом. Они оба представили мне проекты федерации.

Я знал о своих армянских корнях, но у меня не было тесных связей с армянской общиной Аргентины. Вот почему мне нужно было время, чтобы принять такое важное решение. После обсуждения с семьей в сентябре я принял решение присоединиться к армянской сборной. Теперь я очень рад, что присоединюсь к сборной Армении. Знаю, что команда ставит пред собой серьезные задачи. Я готов приложить все свои усилия, чтобы вместе мы смогли достичь поставленных целей. Я рад приехать в Армению на этом решающем этапе, и надеюсь достичь новых высот вместе со сборной».

Лукас Селараян родился в 1992 году в городе Кордова (Аргентина).

Свою футбольную карьеру начал в аргентинском клубе «Бельграно», где играл в 2012-2015 годах. В 2016-2020 годах выступал за мексиканский «Тигрес». С января 2020 года он защищает цвета американского клуба «Коламбус Крю». Он атакующий полузащитник, правша.