Вице-премьер Сурен Папикян принял посла США в Армении Линн Трейси

Вице-премьер Республики Армения Сурен Папикян 28 сентября принял посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Папикяна, приветствуя посла, вице-премьер высоко оценил активное и плодотворное сотрудничество за прошедший период. Вместе с развитием армяно-американских отношений Сурен Папикян также подчеркнул важность роли США в рамках Минской группы ОБСЕ. Он отметил важность продвижения экономической повестки дня в двусторонних отношениях, подчеркнув полезность вовлеченности США в различных сферах, включая развитие инфраструктуры, управление водными ресурсами, энергетику и, в частности, производство зеленой энергии. Вице-премьер подчеркнул, что усилия США по развитию этих направлений заслуживают высокой оценки, а также выразил надежду, что поддержка будет продолжительной.

Посол США Линн Трейси поздравила Сурена Папикяна со вступлением в должность вице-премьера Армении, выразив уверенность, что в его новом статусе плодотворное сотрудничество будет продолжаться и расширяться.

Стороны обсудили реформы в сфере юстиции, создание патрульной службы, перспективы развития системы правосудия и инфраструктуры. Вице-премьер представил итоги своего вчерашнего визита в УИУ “Нубарашен”, назвав улучшение инфраструктуры исправительных учреждений и условий содержания осужденных одним из важных вопросов повестки.

Были затронуты вопросы, связанные с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Учитывая влияние последних как на жизнь людей и общественное здоровье, так и на экономику государств, была подчеркнута важность доступности вакцин и вакцинации в контексте открытия границ и ослабления ограничений на путешествия. Было подчеркнуто, что совместные и последовательные усилия в этом направлении дадут только положительные результаты.

Стороны также коснулись процесса реализуемых в Армении административно-территориальных реформ, в связи с чем вице-премьер Сурен Папикян поблагодарил за оказываемую в рамках USAID поддержку, выразив надежду, что помощь получит новый облик, поскольку способствует социально-экономическому развитию общин.

В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения здоровой среды для международных инвестиций в Армению, антикоррупционные реформы, обеспечение справедливого экономического и конкурентного поля. Были затронуты вопросы горнодобывающей отрасли, подчеркнута важность управления экологическими рисками, социально-экономического развития окружающих общин и вопросы гарантии инвестиций.

Была также обсуждена ситуация вокруг дороги Горис-Капан. Вице-премьер рассказал о шагах, которые предпринимаются в настоящее время для строительства альтернативных дорог. По его словам, в ближайшие дни планируется полностью завершить асфальтирование 44-километровой новой дороги, после чего на 17-километровом участке будет уложен новый слой асфальта. Сурен Папикян также проинформировал о строительстве новой 18-километровой дороги на участке Татев-Агвани, коснувшись строительства объездных дорог в направлении 4 сел, которые планируется завершить в весной 2022 года. Вице-премьер сообщил, что уже начались работы по строительству участка Сисиан-Каджаран автомобильной дороги Север-Юг.