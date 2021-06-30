Предстоящие на 29 сентября мероприятия
18:04, Сентябрь 28, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:50 Подписания документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана не планируется
- 19:10 Мурадов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом Геннадия Анашкина
- 19:04 В Армении прошли учения «Гром-2021»
- 18:42 Национальная сборная Армении стартует в следующем розыгрыше Лиги Наций в июне 2022 года
- 18:30 Баку несет ответственность за огнестрельное ранение армянского солдата около села Кут: омбудсмен Армении
- 18:13 Вице-премьер Сурен Папикян принял посла США в Армении Линн Трейси
- 18:04 Предстоящие на 29 сентября мероприятия
- 17:59 Председатель НС посетил Музей Национального героя Армении Карена Демирчяна
- 17:37 Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-09-21
- 17:25 Молодежь диаспоры посетила НС Армении
- 17:24 Азиатские индексы выросли - 28-09-21
- 16:49 Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
- 16:44 Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ
- 16:36 На границе в результате выстрелов ВС Азербайджана ранение получил военнослужащий срочной службы
- 16:25 В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса
- 16:19 Министр обороны Турции обвинил РФ и США в вооружении РKK
- 15:55 Франция поставит три фрегата Греции
- 15:50 Глава Парламента Арцаха Артур Товмасян созвал рабочее совещание
- 15:37 Лавров: главный результат договоренности 2020 года по Карабаху заключается в стабильности
- 15:22 Судебное заседание по делу Кочаряна отложено: у Армена Геворкяна новый адвокат
- 15:20 Министр обороны Турции обвинил Россию в нарушении договоренностей
- 15:08 Температура воздуха понизится на 6-9 градусов
- 15:01 Премьер-министр Грузии едет в Баку
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