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Председатель НС посетил Музей Национального героя Армении Карена Демирчяна

Председатель НС посетил Музей Национального героя Армении Карена Демирчяна

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 28 сентября посетил Музей Национального героя Республики Армения Карена Демирчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер парламента в сопровождении директора музея В.Мамяна ознакомился с экспонатами, связанными с жизнью и деятельностью видного государственно-политического деятеля.

В музее хранится 8000 экспонатов, связанных с К.Демирчяном, которые были собраны за 20 лет его функционирования. Личный архив деятеля также находится в фонде музея. Особый интерес А.Симоняна вызвал мемориальный зал К.Демирчяна, в экспозиции которого  представлен уголок   кабинета первого секретаря ЦК Компартии Армении и кабинета спикера НС РА К.Демирчяна, мебель которого привезена в музей из административного здания нынешнего парламента. Председатель НС оставил запись в Памятной книге музея, побеседовал с вдовой Национального Героя   Р.Демирчян.

В завершение встречи г-жа Римма подарила А.Симоняну книги, посвященные К.Демирчяну, пожелав ему плодотворной работы.


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