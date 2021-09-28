Председатель НС посетил Музей Национального героя Армении Карена Демирчяна

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 28 сентября посетил Музей Национального героя Республики Армения Карена Демирчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер парламента в сопровождении директора музея В.Мамяна ознакомился с экспонатами, связанными с жизнью и деятельностью видного государственно-политического деятеля.

В музее хранится 8000 экспонатов, связанных с К.Демирчяном, которые были собраны за 20 лет его функционирования. Личный архив деятеля также находится в фонде музея. Особый интерес А.Симоняна вызвал мемориальный зал К.Демирчяна, в экспозиции которого представлен уголок кабинета первого секретаря ЦК Компартии Армении и кабинета спикера НС РА К.Демирчяна, мебель которого привезена в музей из административного здания нынешнего парламента. Председатель НС оставил запись в Памятной книге музея, побеседовал с вдовой Национального Героя Р.Демирчян.

В завершение встречи г-жа Римма подарила А.Симоняну книги, посвященные К.Демирчяну, пожелав ему плодотворной работы.