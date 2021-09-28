Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима ЧС по коронавирусу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трансляция заседания ведется телеканалом NHK.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.

Почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения, число тяжелых случаев снизились до уровня, позволяющего снять ограничения после 30 сентября.

Предполагается, что несмотря на отмену режима ЧС смягчения будут вводиться постепенно.