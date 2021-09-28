Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-09-21

ЕРЕВАН, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 сентября, курс доллара США вырос на 1.32 драмa и составил 482.61 драм. Курс евро вырос на 0.62 драмa и составил 563.54 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.64 драм. Курс британского фунта сократился на 0.84 драмa и составил 658.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 206.02 драмa и составила 27235.71 драм. Цена серебра сократилась на 0.67 драмa и составила 349.97 драм. Цена платины выросла на 304.90 драмa и составила 15299.04 драм.