Молодежь диаспоры посетила НС Армении

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта С.Габриелян 28 сентября принял группу армянской молодежи диаспоры, находящуюся с ознакомительным визитом в Армении в рамках программы «Молодой посол диаспоры».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, С.Габриелян подчеркнул важность связей и активного сотрудничества Армения–диаспора.

В формате вопросов-ответов депутат коснулся необходимости принятия закона о репатриации. По его словам, проект будет введен в обращение уже в следующем году.

Представители диаспорной молодежи предложили сделать иммиграцию профессиональной – по востребованным сферам. Затронута необходимость преподавания армянского языка в школах диаспоры, где ощущается потребность в специалистах. Предложено решить проблему вакансий учителей на государственном уровне.

Армяне диаспоры подняли вопрос о представителе в парламенте Армении, подчеркнув в этом контексте также свое участие в избирательных процессах.

Председатель постоянной комиссии пообещал в рамках обсуждения вышеуказанного законопроекта рассмотреть поднятые вопросы и дать им решения.