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Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ

Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью France24 отметил, что он не возражает против встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Арменпресс» передает, Алиев отметил, что если посредники Минской группы ОБСЕ (Франция, США и Россия) организуют встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у него возражений не будет.


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