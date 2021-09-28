Алиев заявил, что не возражает против встречи с Пашиняном при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ
16:44, 28 Сентябрь, 2021
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью France24 отметил, что он не возражает против встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Арменпресс» передает, Алиев отметил, что если посредники Минской группы ОБСЕ (Франция, США и Россия) организуют встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, у него возражений не будет.
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