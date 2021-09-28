На границе в результате выстрелов ВС Азербайджана ранение получил военнослужащий срочной службы
16:36, 28 Сентябрь, 2021
28 сентября около 11: 30 на одной из боевых позиций армяно-азербайджанской границы Гегаркуникской области, у села Кут, в результате выстрела со стороны азербайджанских подразделений огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ской воинской части, рядовой Гарник Мнацаканович Абраамян.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве обороны Армении, добавив, что ранение Гарника Абраамяна не представляет опасности для жизни.
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