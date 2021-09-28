В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 — это новый максимум за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В частности, в Москве скончались 63 человека, в Санкт-Петербурге — 58, в Свердловской области — 40.

Предыдущий антирекорд пришелся на 24 сентября — тогда сообщалось о 828 летальных исходах. Всего с начала эпидемии в России жертвой коронавируса стал 205 531 человек.

Число новых случаев COVID-19 составило 21 559 (днем ранее было 22 498), у 7,9 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста снизился с 0,30 до 0,29 процента. Выписались после лечения 17 368 человек.

Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2541 (днем ранее было 3387), Санкт-Петербурге — 1530, Подмосковье — 1450, Самарской области — 586, Воронежской — 551, Нижегородской — 546, Свердловской — 518, Ростовской — 483, Пермском крае — 473.

Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, в Магаданской области их 17, а на Чукотке — 20.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 464 708 человек, 6 635 485 вылечились.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 231,7 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 232,3 миллиона; свыше 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.