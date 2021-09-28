Министр обороны Турции обвинил РФ и США в вооружении РKK

В беседе с предствителями СМИ министр обороны Турции Хулуси Акар выступил с обвинениями в адрес США и России.

Как передает «Арменпресс», это сообщает турецкое агентство «Анадолу».

«Турция по этому вопросу достигла договоренностей как с Россией, так и с США. К сожалению, наши партнеры не сдержали слов о выводе террористов с севера Сирии. Мы каждый раз поднимаем этот вопрос и перед Москвой, и перед Вашингтоном», - сказал Хулуси Акар.

Он обвинил Россию и Соединенные Штаты в вооружении РKK.

«Речь идет о террористах РKK, ответвлении этой кровавой организации, сирийской YPG. Несомненно, YPG и РKK - это стороны одной медали. Наши союзники вооружают террористов, фотографируются с лидерами преступных организаций, что мы считаем крайне неверным шагом», - сказал он.