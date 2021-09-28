Франция поставит три фрегата Греции

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали контракт на поставку Афинам трех фрегатов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Приобретение Грецией трех фрегатов Belharra, которые будут построены во Франции, является "свидетельством доверия и качества французского предложения", отметил Макрон по итогам подписания договора в Елисейском дворце.

"Франция и Греция продолжают свое историческое сотрудничество. Греция выбрала французскую Naval Group для оснащения своего военно-морского флота тремя фрегатами французского производства, и четвертым - дополнительным", - написала министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

Ранее в греческих СМИ появилась информация, что во время начинающегося 27 сентября визита Мицотакиса в Париж будет подписано соглашение о поставках четырёх французских фрегатов для ВМС Греции. Указывалось, что Афины планируют потратить 5,5 миллиарда евро на новые корабли.