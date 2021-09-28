Глава Парламента Арцаха Артур Товмасян созвал рабочее совещание

28 сентября спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян провел рабочее совещание, в котором участвовали руководители фракций, председатели комитетов и сотрудники аппарата НС. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью и прессой Национального собрания Республики Арцах сообщает, что обсуждались вопросы, связанные с открытием 4-й сессии Национального собрания 7-го созыва и повесткой заседания, которое состоится 29 сентября. На обсуждение будет вынесен и годовой отчет о деятельности Счетной палаты Республики Арцах в 2020 году.

Будут обсуждены законопроекты О внесении изменений в Закон «О гражданской защите», О внесении изменений в Уголовный кодекс, О внесении изменений в Закон «Об оружии», О внесении изменений в Закон «О службе в органах национальной безопасности», О внесении изменений в Закон «Об органах национальной безопасности», О внесении изменений в Закон «О нотариате», О ратификации Конвенции о правах и обязанностях государств.

В повестку дня включены и вопросы президенту Республики и членам правительства.

В конце заседания будут выступления депутатов.