Судебное заседание по делу Кочаряна отложено: у Армена Геворкяна новый адвокат
Судебный процесс по делу Кочаряна и других сегодня продолжался в суде общей юрисдикции города Еревана (резиденция Шенгавит).
Как передает «Арменпресс», судья Анна Данибекян сообщила, что у бывшего вице-премьера Армена Геворгяна два новых адвоката - Александр Кочубаев и Лусине Саакян.
Кочубаев на заседании не присутствовал, и Лусине Саакян отметила, что она может защищать интересы Геворгяна только в этом случае, поскольку представляет интересы и других людей по ряду уголовных дел, связанных с событиями 1 марта. Возникает проблема конфликта интересов. После обсуждения Лусине Саакян всетаки выступила в качестве адвоката А. Геворгяна.
В ходе заседания Армен Горгян выразил желание выступить с заявлением по поводу отказа в разрешении на выезд из страны для участия в заседании ПАСЕ. Однако Анна Данибекян не разрешила прочитать заявление. Лусине Саакян сама попыталась представить это заявление, чего судья также не допустила. Анна Данибекян поручила отобрать у адвоката микрофон.
Адвокат второго президента РА Роберта Кочаряна Айк Алумян отметил, что суд должен проходить по правилам, установленным Уголовно-процессуальным кодексом РА. Соответственно, обвиняемый имеет право возражать против действий председательствующего, такое же право установлено и для защитника.
«Ваш судебный процесс значительно отличается от Уголовного кодекса», - сказал Алумян, потребовав от суда уважать права защиты и не нарушать их.
Судья дала Лусине Саакян неделю на ознакомление с материалами дела, судебное заседание перенесено на 5 октября.
Армен Геворгян в настоящее время является депутатом НС фракции «Айастан». Адвокат Геворгяна Эрик Алексанян в начале сентября заявил, что он больше не будет защищать интересы бывшего вице-премьера.
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