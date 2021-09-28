Министр обороны Турции обвинил Россию в нарушении договоренностей

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Россию в нарушении положений Меморандума о взаимопонимании подписанного Россией и Турцией в 2019 году.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство «Haberler».

Хулуси Акар, в частности, отметил недавнюю активизацию авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

Согласно подписанному Меморандуму о взаимопонимании, территории Северо-Восточной Сирии разделены на «зоны ответственности» между Турцией, Российской Федерацией и сирийскими правительственными войсками.

22 октября 2019 г., в результате шестичасовых переговоров, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Согласно российско-турецкому меморандуму, подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы были дислоцированы на сирийской стороне границы с Турцией. Путин и Эрдоган также договорились о совместном патрулировании этих территорий.