Премьер-министр Грузии едет в Баку
15:01, 28 Сентябрь, 2021
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября с однодневным визитом посетит Азербайджан.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Посольство Грузии в Азербайджане.
Премьер-министр Грузии примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.
Ожидается, что он встретится и с премьер-министром Азербайджана, председателем Милли Меджлиса и с другими официальными лицами.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен