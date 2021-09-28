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Премьер-министр Грузии едет в Баку

Премьер-министр Грузии едет в Баку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября с однодневным визитом посетит Азербайджан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Посольство Грузии в Азербайджане.

Премьер-министр Грузии примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Ожидается, что он встретится и с премьер-министром Азербайджана, председателем Милли Меджлиса и с другими официальными лицами.


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