Премьер-министр Грузии едет в Баку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября с однодневным визитом посетит Азербайджан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Посольство Грузии в Азербайджане.

Премьер-министр Грузии примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Ожидается, что он встретится и с премьер-министром Азербайджана, председателем Милли Меджлиса и с другими официальными лицами.