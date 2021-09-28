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Кремль распространил заявление по поводу встречи Путин-Эрдоган

Кремль распространил заявление по поводу встречи Путин-Эрдоган

Кремль распространил заявление по поводу предстоящей 29 сентября встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«29 сентября в Сочи состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении Кремля.

Согласно сообщению, в ходе переговоров планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической, торговой и экономической сферах, а также актуальные международные вопросы, в том числе и ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и на Южном Кавказе.

Последняя встреча Путин-Эрдоган состоялась в марте 2020 года в Кремле, когда Эрдоган с рабочим визитом был в России.

Вследствие ситуации с пандемией остальные переговоры проводились по телефону или посредством видеоконференций в двустороннем и многостороннем форматах.


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