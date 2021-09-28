Омбудсмен Арцаха опубликовал новый доклад об убийствах гражданских лиц военнослужащими Азербайджана

Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал обновленную версию доклада об убийствах мирных жителей Арцаха военнослужащими Азербайджана. Как передает «Арменпресс», в докладе подведены итоги 2020 года. Данные, собранные в результате ознакомительной работы Офиса Защитника прав человека Арцаха с 27 сентября 2020 года по 27 сентября 2021 года о мирных жителей, касаются убитых в результате обстрелов или вторжений азербайджанских вооруженных сил в населенные пункты Арцаха. Представлены дела с неоспоримыми доказательствами. В докладе дается краткое описание обстоятельств убийства каждого гражданского лица.

По этим данным раскрыты личности 80 мирных жителей, убитых азербайджанскими вооруженными силами. 42 мирных жителя были убиты в результате дальних ударов азербайджанских Вооруженных сил, в том числе реактивных гранатометов, обстрелов, бомбардировок и диверсий со стороны диверсионных групп. Из 80 жертв - 68 мужчины и 12 женщины. 52 мирных жителя погибли на месте жительства, 15 - в общественных местах, 11 - на месте работы, 1 человек - в азербайджанской тюрьме. Большинство жертв - люди старше 63 лет.

ЗПЧ Арцаха также отметил, что 163 мирных жителя получили ранения и травмы, большинство из них - в результате избиений. Судьба двух десятков мирных жителей с оккупированных Азербайджаном территорий остается неизвестной.

Доклад подготовлен в закрытой версии и в версии, подлежащей публикации. В закрытой версии много фотографий жертв до и после их смерти. Версия для публикации без фотографий, с учетом наличия в них жестоких сцен.