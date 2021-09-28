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Омбудсмен Арцаха опубликовал новый доклад об убийствах гражданских лиц военнослужащими Азербайджана

Омбудсмен Арцаха опубликовал новый доклад об убийствах гражданских лиц военнослужащими Азербайджана

Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал обновленную версию доклада об убийствах мирных жителей Арцаха военнослужащими Азербайджана. Как передает «Арменпресс», в докладе подведены итоги 2020 года. Данные, собранные в результате ознакомительной работы Офиса Защитника прав человека Арцаха с 27 сентября 2020 года по 27  сентября 2021 года о мирных жителей, касаются убитых в результате обстрелов или вторжений азербайджанских вооруженных сил в населенные пункты Арцаха. Представлены дела с  неоспоримыми доказательствами. В докладе дается краткое описание обстоятельств убийства каждого гражданского лица.

По этим данным раскрыты личности 80 мирных жителей, убитых азербайджанскими вооруженными силами. 42 мирных жителя были убиты в результате дальних ударов азербайджанских Вооруженных сил, в том числе реактивных гранатометов, обстрелов, бомбардировок и диверсий со стороны диверсионных групп. Из 80 жертв - 68 мужчины и 12 женщины. 52 мирных жителя погибли на месте жительства, 15 - в общественных местах, 11 - на месте работы, 1 человек - в азербайджанской тюрьме. Большинство жертв - люди старше 63 лет.

ЗПЧ Арцаха также отметил, что 163 мирных жителя получили ранения и травмы, большинство из них - в результате избиений. Судьба двух десятков мирных жителей с оккупированных Азербайджаном территорий остается неизвестной.

Доклад подготовлен в закрытой версии и в версии, подлежащей публикации. В закрытой версии  много фотографий жертв до и после их смерти. Версия для публикации без фотографий, с учетом наличия в них жестоких сцен.


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