Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в разграблении природных ресурсов своей страны

Министр иностранных дел Сирии Файсал Микдад на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Сирия намерена полностью восстановить свой национальный суверенитет и наличие на своей территории любых иностранных войск, не согласованное с правительством Сирии, считает незаконным.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

По словам министра иностранных дел Сирии, Турция и США используют ложные предлоги для продолжения своего военного присутствия на территории Сирии и разграбления ее природных ресурсов, что противоречит международному праву и резолюциям СБ ООН.

«Это должно прекратиться, мы требуем, чтобы Турция и США без предварительных условий вывели свои войска из Сирии», - заявил Файсал Микдад.

Он отметил, что Дамаск оставляет за собой право всеми законными средствами достичь этой цели.

Глава МИД Сирии обвинил Турцию в невыполнении обязательств по соглашению о создании зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

«В результате провинция Идлиб стала инкубатором проникших туда иностранных террористов», - отметил он.

По словам министра, эта ситуация не может продолжаться бесконечно, и Сирия настроена решительно, чтобы всему этому положить конец.