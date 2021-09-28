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Мхитар Айрапетян избран исполнительным директором Фонда «Мой шаг»

Мхитар Айрапетян избран исполнительным директором Фонда «Мой шаг»

28 сентября в Фонде «Мой шаг» прошло заседание Попечительского совета. Решением правления новым исполнительным директором фонда избран Мхитар Айрапетян.

 Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга премьер-министра, председатель Попечительского совета Фонда «Мой шаг» Анна Акопян.

«Решением правления новым исполнительным директором фонда избран Мхитар Айрапетян. Мы благодарны Лилит Григорян за организацию работы фонда в тяжелый послевоенный период», - написала Анна Акопян.


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