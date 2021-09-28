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В Арцахе подтверждено 2 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе подтверждено 2 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 28 сентября подтверждено 2 новых случая заражения COVID-19.  

Как передает «Арменпресс» это сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 54 теста. В  2021 г. в Арцахе проведено 13 044 тестов на COVID-19, из них 1 141 оказались с положительным результатом. 

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 26 пациентов, состояние 4 врачи оценивают как тяжелое, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.


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