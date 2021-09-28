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Армения и Швеция будут сотрудничать в судебно-правовой сфере

Армения и Швеция будут сотрудничать в судебно-правовой сфере

28 сентября исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Республики Армения Гагик Джангирян и судья Стокгольмского апелляционного суда, начальник управления международных отношений Национального суда Швеции Йонас Хогстром подписали Меморандум о сотрудничестве. Как передает «Арменпресс», Высший судебный совет сообщает, что стороны договорились в рамках законодательства Республики Армения и Швеции осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес, с целью совершенствования и развития своих учреждений.

Важной целью подписания меморандума является повышение доверия общества к судебной системе, способствование доступности правосудия и повышения его эффективности.

Меморандум предусматривает разработку совместной программы, которая будет способствовать развитию потенциала судей в Армении, а также улучшению коммуникации между судебной администрацией, судьями и СМИ.


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