Блумберг: США сократили производство F-35 из-за пандемии

Американская компания Lockheed Martin поставит США меньшее число истребителей F-35, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19, передает агентство Блумберг.

Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и "в обозримом будущем" будет поставлять по 156 истребителей.

Как пишет агентство, пересмотр объема поставок "обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году". В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Изменение графика Lockheed "показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии", считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Блумберг.

Согласно отчету счетной палаты США, опубликованному в июле, компания в течение года поставляла истребители с задержкой. Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что, скорее всего, изначально запланированных 158 F-35 США не получат. При этом в отчете говорится, что в 2022 году количество поставленных истребителей будет больше.

F-35 поставлен на вооружение в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным самолетом США и ряда союзников до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.