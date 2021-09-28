Независимость - это борьба, работа и возможности: конференция, посвященная 30-летию Независимости

По инициативе Музея истории Армении в Ереване проходит Республиканская конференция, посвященная 30-летию Независимости Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», на открытии конференции директор Исторического музея Давид Погосян сообщил, что она организована в ознаменование 30-летия Независимости Армении. По его словам, независимость нужно оценивать путем распространения знаний.

«Идея Независимости лежит в основе самобытности армянского народа. Со времен Айка Нахапета и эпоса о Давиде Сасунском на протяжении всего нашего существования идея Независимости была самой сильной идеей сохранения и оценки нашей идентичности, нашего вида. Однако мы считаем, что Независимость - это не только борьба, но и возможность развиваться, построить процветающую Родину и передать ее последующим поколениям. Независимость - это работа», - подчеркнул директор музея.

Конференция, посвященная 30-летию Независимости, продлится три дня, с 28 по 30 сентября.

Давид Погосян сообщил, что заявки на участие подали более 80 спикеров. Доклады и материалы, представленные на конференции, будут опубликованы в сборнике «Труды Исторического музея Армении».