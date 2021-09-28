В Армении подтверждено 772 новых случая заражения COVID-19

В Армении по состоянию на 11:00 28 сентября всего подтверждено 259 779 случаев заражения COVID-19, 240 730 из которых вылечились, есть 5 227 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 567 пациентов. Всего проведено 1 698 811 тестов.

За последние сутки проведено 4 988 тестов. Подтверждено 772 новых случая заражения COVID-19, вылечились 425 заболевших, есть 13 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 205.