Председатель Комитета государственных доходов Армении и посол Италии в Армении обсудили перспективы сотрудничества

Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Республике Армения Альфонсо Ди Риццо. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Италией в области налогового и таможенного администрирования.

«Существующая правовая база между двумя странами в сфере налогового и таможенного администрирования позволяет сотрудничать как на двустороннем уровне, так и в рамках других международных организаций», - представил Рустам Бадасян «Арменпресс».

Председатель Комитета государственных доходов высоко оценил программу «Налоговые инспекторы без границ», реализуемую по совместной инициативе в рамках сотрудничества между налоговой службой Италии и Комитетом государственных доходов РА. Программа предоставила возможность передавать армянской стороне знания и навыки, связанные с налоговой проверкой.

Стороны выразили готовность продолжать активные шаги по дальнейшему расширению сотрудничества между налоговыми и таможенными органами обеих стран.