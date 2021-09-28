Фильм о женщинах, служащих в Армянской армии, снят из программы фестиваля «Евразия. DOC-2021»

Документальный фильм Армена Хачатряна «Неоконченные воспоминания» в рамках VI Фестиваля документального кино «Евразия. DOC-2021» должен был быть показан в Минске в кинотеатре «Беларусь» 1 октября.

Как передает «Арменпресс», с официальной страницы киностудии документальных фильмов «Айк» в Facebook мы узнали, что фильм был исключен из программы вследствие угроз азербайджанцев. Руководство фестиваля не может что-либо сделать, чтобы исправить ситуацию.

В фильме рассказывается история отважных женщин, служивших в армянской армии. Часть съемок проходила в Арцахе. Это совместное производство Студии документальных фильмов «Айк» и Медиа Продакшн компании «Margins Media».

Киностудия призвала всех желающих выразить свое несогласие, разместив на своих страницах заметку с упоминанием страницы фестиваля в Facebook: Евразия.DOC