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Председатель ЦБ участвовал в онлайн конференции, организованной Центральным банком Филиппин

Председатель ЦБ участвовал в онлайн конференции, организованной Центральным банком Филиппин

27 сентября председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян принял участие в онлайн конференции высокого уровня, организованной Центральным банком Филиппин. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

На конференции «Центральные банки в пост-ковидном экономическом мире» обсуждались вопросы, касающиеся продолжительных последствий пандемии, новой денежно-кредитной политики развивающихся рынков, прогнозирования будущих кризисов и другие темы.

Председатель Центрального банка выступил с докладом «Период новой денежно-кредитной политики развивающихся рынков».

В конференции участие принимали представители руководителей Центральных и Национальных банков Филиппин, Индонезии, Таиланда, Чехии, Армении, Дании, Швеции, Хорватии, Эстонии, Франции и ряда международных финансовых институтов.


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