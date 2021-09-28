Концерты классической музыки в Ереруйке и в Аруче

Национальный центр камерной музыки организовал два значимых концерта классической музыки в Ереруйке и в Аруче.

Как передает «Арменпресс», в связи с 10-летием своего образования Национальный центр камерной музыки поставил перед собой цель организовать 10 концертов под открытым небом на территориях малоизвестных исторических памятников, что в очередной раз привлечет внимание к сокровищам нашей страны.

Классический концерт «Всеобъемлющее наследие» прошел в уникальном храме Ереруйк в рамках Дней европейского культурного наследия. Это стало возможно при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. В начале концерта выступил заместитель министра НОКС РА Ара Хзмалян, который передал приветственную речь министра Ваграма Думаняна.

На этом уникальном концерте выступили Государственный камерный хор «Овер», дирижер: Сона Ованнесян и заслуженный артист РА, пианист Айк Меликян.

В программу концерта вошли произведения Бетховена, Пендерецкого, Комитаса, Читчян, Мирзояна, Ованнесяна и других композиторов. В Ереруйке впервые был дан такой концерт.

Следующий концерт был посвящен 152-летию Комитаса Вардапета. Это была особая дань уважения выдающемуся представителю армянской музыки. На концерте, организованном в церкви Святого Григория села Аруч выступил Государственный камерный хор Армении (художественный руководитель - главный дирижер - Роберт Млкеян). В программе были произведения Комитаса.

Зрители тепло приняли оба концерта.