Посольство Аргентины инициирует создание в Ереване первой аргентинской Торговой палаты

Посольство Аргентинской Республики в Республике Армения инициирует создание в Ереване первой аргентинской Торговой палаты. Как передает «Арменпресс», посольство Аргентины в Армении сообщает, что Торговая палата Аргентины имеет цель стать новой бизнес-платформой, которая предложит мощный инструмент для продвижения торговли, будет способствовать развитию бизнеса, создаст благоприятную среду для новых инвестиций и торговых потоков.

Посол Аргентинской Республики в Армении Мариано Вергара отметил, что Торговая палата изначально будет основана на виртуальном приложении, которое свяжет аргентинские и армянские компании и предпринимателей в режиме реального времени. Этот новый коммерческий инструмент будет предоставлен властям Армении по случаю 30-летия Независимости Республики Армения. Особое внимание будет уделено молодым аргентинским специалистам, которые приезжают в Армению и стремятся интегрироваться на местный рынок труда. «В этой инициативе наш партнер - Конверс банк. Мы ожидаем, что банк будет иметь активное участие и роль и в деятельности Армяно-аргентинской торговой палаты», - отметил посол.

Несмотря на скромный товарооборот между Арменией и Аргентиной, отмечается реальный потенциал для его расширения, который может способствовать развитию различных секторов экономики. Почти десять лет Аргентина, в основном посредством армянской диаспоры Аргентины, была в числе пяти стран с самым высоким инвестиционным потоком в Армении, занимая, и по сей день, лидирующие позиции в иностранных инвестициях.

«Установление дипломатических отношений между Аргентиной и Арменией в 1992 году стало отражением политического диалога на высоком уровне и успешного сотрудничества между нашими дружественными странами. Сильная армянская диаспора Аргентины, которая полностью была вовлечена в жизнь аргентинского общества с момента ее образования, внесла неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений», - говорится в сообщении посольства.