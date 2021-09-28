Цены на цветные металлы - 27-09-21

ЛОНДОН, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.48% и составила 2904.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.61% и составила 9328.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.07% и составила 2165.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.33% и составила 18870.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.91% и составила 35000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.23% и составила 3100.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.