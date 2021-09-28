Как я люблю этого человека... знайте, что самодовольство - первый этап гибели артиста…

«Чудом освободившись, он бежал из своего родного города Ван, оставив большую библиотеку со старинными книгами, которая была гордостью всех армян его родины, а также занозой в боку тюркского правительства. Но он принес с собой нечто более ценное: артистический талант и редкую наблюдательность, которые передали Вардану его предки, прошедшие мучительный жизненный путь. Вардан уехал учиться в Москву, и на смену его узким национальным представлениям о театре пришел широкий взгляд на исполнительское искусство. Если бы природа не преминула украсить его внешними элементами, он, несомненно, стал бы неординарным актером. Но, кто знает, в таком случае был бы у нас такой прекрасный режиссер, каким стал Аджемян?

Как я люблю этого человека!»

Ваграм Папазян

Типичная оценка великого великому человеку, которая будет дана будущему талантливому художнику, родившемуся в райском районе Вана Айгестане и сбежавшему в 1915 году с турецкой бойни. Со временем он будет вспоминать свои ранние детские годы, когда впервые столкнулся с театрам. «Театр меня околдовал, похитил, когда мне было 6-7 лет, когда меня впервые привели в театр. Представляли «Отелло». Год спустя я увидел «Старых богов». Мое похищение было настолько велико, что я тайно в темноте, в подвале нашего дома произносил и представлял эти роли. Вскоре стало известно о моих актерских способностях. Моя мама с гордостью представляла меня соседям, заставляя «играть» «Старых богов».

В любом случае 15-летний любитель театра в Гюмри вышел на сцену, пусть и в небольшой роли, а потом поехал учиться в столичный художественно-промышленный техникум. Однако занятия у Станиславского, Немировича-Данченко, Вахтангова во время учебы в Московской драматической студии во многом способствовали формированию и развитию его эстетического вкуса.

1927 г. Вардан Ачемян уже в Тбилиси (Грузия), где он организовывает и руководит местной армянской драматической студией. Первым спектаклем стала «Песнь победной любви» Д. Демирчяна. Вернувшись на родину уже профессиональным режиссером, в 1928 году, он стал одним из основателей Гюмрийского государственного драматического театра и одним из его актеров. Он ставил пьесы, заявляя, что на сцену вышел артист с широким кругозором и нескрываемым талантом, перед которым стояла особая миссия - вывести армянское театральное искусство на более высокие ступени.

С такой миссией он пришел в Театр им. Сундукяна, создав здесь множество ценнейших образцов классического исполнительского искусства: «На дне» Максима Горького, «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Ара Прекрасный» Наири Заряна и другие пьесы и драмы. Неслучайно его постановку «Благородные нищие» сравнивают с постановкой великого Вахтангова «Царевна Турандот». Такого уровня спектакли он поставил и в театре Ереванской музыкальной комедии («Сватья Моргана» Ширванзаде, «Карине» Чухачяна и др.), в Театре оперы и балета («Давид Бек», «Ануш»). И все они создавались с живописными, надежными, верными решениями и в оригинальном представлении. Столь же высокохудожественными являются и другие выдающиеся работы великого режиссера: «Еще одна жертва» Г. Сундукяна, «Мое сердце в горах» Уильяма Сарояна, «Намус» А. Ширванзаде, «Да, мир перевернулся» Арамашота Папаяна и другие произведения армянских и зарубежных классиков.

Вклад великого артиста Вардана Ачемяна в армянское театральное искусство поистине беспрецедентен и неизмерим, заветом которого обобщим нашу речь, сказанную по случаю его благословенного дня рождения: «Будьте всегда в поиске, будьте смелы в поисках формы, приобретайте новое, современное, и никогда не довольствуйтесь достигнутым. Знайте, что довольство собой - это первая стадия гибели артиста».

Отличное послание грядущим поколениям.

Акоп СРАПЯН