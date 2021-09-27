В Страсбурге принята резолюция ПАСЕ о гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер НС Армении Рубен Рубинян.

«Вопреки попыткам Азербайджана исключить Нагорный Карабах из международных документов (президент Азербайджана призвал к этому с трибуны ООН два дня назад), нам удалось изменить название и текст резолюции, включив в нее фразу «нагорно-карабахский конфликт», что очень важно.

Делегации Азербайджана и Турции проголосовали против резолюции.

Важные для нас пункты резолюции следующие:

- Ассамблея отмечает, что и Армения, и Азербайджан присоединились к Совету Европы в январе 2001 года и обязались разрешить конфликт исключительно мирными средствами. Таким образом, Шестинедельная война 2020 года является нарушением этих обязательств и требует надлежащего рассмотрения Советом Европы.

- Тем не менее, Ассамблея отмечает озабоченность, выраженную Комитету министров Европейским судом по правам человека от 16 марта 2021 года в отношении 188 армян (некоторые из которых были возвращены в Армению), захваченных Азербайджаном в плен. В связи с этим ПАСЕ:

- считает, что четкой целью пункта 8 трехстороннего заявления является обмен всеми задержанными, независимо от разницы в статусе, приписываемой им любой из Сторон;

- глубоко обеспокоен судьбой около 30 армян, которые предположительно были замечены, сфотографированы в плену, однако нет какой-либо информации об их нынешнем местонахождении. Ассамблея обеспокоена утверждениями о том, что эти люди насильственно исчезли и могли быть убиты;

-. призывает власти Азербайджана ускорить расследование этого дела, предоставить комплексную информацию Европейскому суду по правам человека и Армении;

- по-прежнему обеспокоена условиями содержания около 45 армян, удерживаемых в плену после принятия Трехстороннего заявления, многие из которых все еще находятся в плену, также многие из которых подверглись или подвергаются судебному преследованию, что вызывает необходимость справедливого судебного разбирательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека;

- призывает власти Азербайджана освободить всех пленных и без промедления вернуть их в Армению;

- призывает Европейский комитет по предупреждению пыток совершить внеочередной визит, несмотря на то, что МККК имеет регулярный доступ;

- приводит тревожные свидетельства того, что Азербайджан с помощью Турции использовал сирийских наемников;

Что касается тех, кто остался или вернулся из нагорно-карабахского региона, Ассамблея:

- глубоко сожалеет об отсутствии международного сообщества в регионе из-за разногласий между Арменией и Азербайджаном по вопросу о въезде, в этой связи ссылаясь на свою Резолюцию 2240 (2018) “Неограниченный доступ в государства-члены, включая «серые зоны»”, напоминает о юридических обязательствах государств-членов Совета Европы в полной мере и добросовестно сотрудничать с международными механизмами мониторинга прав человека, включая механизмы Совета Европы и ООН;

- напоминает, что все лица в Совете Европы, в том числе проживающие в зонах конфликтов, имеют равные права на защиту в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, в том числе через соответствующие механизмы мониторинга;

- разделяет чувство заброшенности и подчеркивает свою озабоченность пограничными инцидентами, нахождением вблизи регулярных обстрелов азербайджанских войск;

- указывает на трудности, с которыми они сталкиваются в плане получения средств к существованию, восстановления и устранения ущерба, причиненного войной, предоставления нового жилья, а также защиты основных прав человека;

- призывает все вовлеченные государства обеспечить беспрепятственный доступ представителей независимых международных гуманитарных организаций и средств массовой информации в регион Нагорного Карабаха;

Ассамблея серьезно обеспокоена увеличением количества инцидентов в различных точках границы с мая 2021 года. Были убитые и раненые, армянские солдаты попали в плен.

- осуждает разрушение армянского культурного наследия в Азербайджане за последние 30 лет, особенно в Нахичеванской Автономной Республике; осуждает преднамеренный ущерб культурному наследию во время Шестинедельной войны, умышленный обстрел церкви Святого Всеспасителя, церкви Казанчецоц в Шуше/Шуши, а также разрушение или повреждение других церквей и кладбищ во время и после конфликта;

- в свете прошлых разрушений все еще существуют опасения по поводу будущего многих армянских церквей и монастырей, включая монастырь Хутаванк/Дадиванк, хачкары и другие виды культурного наследия, которые вернулись под контроль Азербайджана;

- выражает озабоченность по поводу фальсификации «кавказско-албанского» наследия в Азербайджане для замены того, что считается «армянским» культурным наследием;

- предлагает ЮНЕСКО изучить эволюционирующий миф, продвигающий наследие «кавказских албанцев», чтобы убедиться, что она не подвергается манипуляциям со стороны одной из сторон;

Язык ненависти, по данным и докладам Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, является старой проблемой в обеих странах, особенно в Азербайджане, который подвергся критике со стороны Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, разжигание вражды является давней проблемой в обеих странах;

- в Азербайджане на самом высоком уровне делаются заявления, которые продолжают в неприемлемом свете преподносить армян. Так называемый «Парк трофеев» в Баку вызывает серьезную озабоченность, и Ассамблея считает, что использование карикатурных и стереотипных манекенов усиливает уровень нетерпимости и не должно иметь место в обществе или в музее;

- Ассамблея по-прежнему обеспокоена продолжающимся срывом визитов международных организаций в Нагорный Карабах и пострадавшее регионы и призывает обе стороны содействовать их въезду;

- следовательно, Ассамблея предлагает Комитету министров следовать уведомлению Европейского суда по правам человека в Комитет министров от 16 марта 2021 года относительно армянских военнопленных и помочь в решении этой продолжающейся проблемы».