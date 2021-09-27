Участник 44-дневной войны в Арцахе представил фотоисторию жизни на передовой

Участник 44-дневной войны в Арцахе Микаэл Назаренко создал фоторепортаж под названием «1080 часов», увековечивая каждый день по одному мгновению со своих оборонительных позиций. Проект отражает каждый день, проведенный на фронте, повседневную жизнь и быт бойцов, мирную сторону битвы.

Как сообщает Арменпресс, 27 сентября в Союзе художников Армении состоялось торжественное открытие трехдневной выставки фотоистории.

Фото: Айка Манукяна

Микаэль подчеркнул, что самое важное на поле боя - это военная миссия, но для фотографа каждый снимок становится историей, особенно на поле боя. «Если бы у меня было время и возможность, я бы делал 30, 40, 50 тысяч кадров в день, но я должен был сделать один кадр и постараться представить весь день, комментируя мирную сторону войны», - сказал Микаэл, добавив, что он коснулся мирной стороны, потому что в любом мире есть небольшая жестокость, негуманная сторона, и наоборот.

Микаэл понес много потерь во время войны. Сегодня он на каждом шагу как бы спрашивает своих бессмертных друзей, в чем истина. «Я знаю, что они хотят, чтобы мы были сильнее, лучше подготовлены», - заключил Микаэл Назаренко.

На выставке впервые был показан документальный фильм Назаренко «1080 часов», большая часть которого снята на передовой во время войны. В фильм также вошли послевоенные интервью с ветеранами войны.