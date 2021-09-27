Байден привьется от коронавируса в третий раз

Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства, который обнародовал Белый дом.

"13.00 - президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA (медицинских регуляторов США - ред.)", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, следует из рабочего расписания Байдена.

В графике не уточняется, какой именно вакциной американский лидер намерен привиться в третий раз.

Байден в своем выступлении на минувшей неделе, посвященном борьбе с пандемией, COVID-19, пообещал повторно вакцинироваться от коронавируса "как только сможет" и призвал американцев сделать то же самое. Как отмечал глава государства, до 20 миллионов граждан США могут получить третью дозу вакцины уже сейчас, поскольку сделали прививку более полугода назад.

В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование третьих доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.