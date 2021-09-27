Омбудсмен представил делегации Управления национальных судов Швеции проблемы судебной системы Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 27 сентября принял делегацию Управления национальных судов Швеции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, в ходе встречи были обсуждены детали программы, направленной на повышение потенциала судов в Армении, которая будет реализована совместно со шведской судебной системой.

Арман Татоян коснулся проблем в судебной системе, подчеркнул, что есть определенные судьи, которые своим поведением наносят ущерб репутации судебной системы. Несмотря на это, решение проблем должно быть достигнуто правовыми средствами, посредством поощрения законопослушных и независимых судей.

Омбудсмен также коснулся недопустимой практики затягивания судебного разбирательства. Он отметил, что изучение поступивших жалоб показывает, что рассмотрение дел в судах занимает годы, в результате чего конституционное право лиц на рассмотрение в разумные сроки нарушается, а в таких случаях нет эффективных структур для восстановления нарушенных прав.

Вопрос так и не решился также после публикации специального доклада защитника прав человека и после обращения в Конституционный суд.

Татоян также сообщил, что во время рассмотрения или обсуждения жалобы омбудсмен уполномочен обращаться в судебные органы, ответственные за обобщение прецедентного права, за консультативными разъяснениями по правовым вопросам, возникающим в прецедентном праве, а также вносить предложения по улучшению судебной практики.

Омбудсмен Республики Армения подчеркнул роль Высшего судебного совета, особенно в вопросе повышения институционального доверия к судам, и подчеркнул эффективное сотрудничество с ВСС.

В ходе встречи стороны выразили готовность к развитию сотрудничества в рамках программы совершенствования судебной системы.