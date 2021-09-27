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Омбудсмен представил делегации Управления национальных судов Швеции проблемы судебной системы Армении

Омбудсмен представил делегации Управления национальных судов Швеции проблемы судебной системы Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 27 сентября принял делегацию Управления национальных судов Швеции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, в ходе встречи были обсуждены детали программы, направленной на повышение потенциала судов в Армении, которая будет реализована совместно со шведской судебной системой.

Арман Татоян коснулся проблем в судебной системе, подчеркнул, что есть определенные судьи, которые своим поведением наносят ущерб репутации судебной системы. Несмотря на это, решение проблем должно быть достигнуто правовыми средствами, посредством поощрения законопослушных и независимых судей.

Омбудсмен также коснулся недопустимой практики затягивания судебного разбирательства. Он отметил, что изучение поступивших жалоб показывает, что рассмотрение дел в судах занимает годы, в результате чего конституционное право лиц на рассмотрение в разумные сроки нарушается, а в таких случаях нет эффективных структур для восстановления нарушенных прав.

Вопрос так и не решился также после публикации специального доклада защитника прав человека и после обращения в Конституционный суд.

Татоян также сообщил, что во время рассмотрения или обсуждения жалобы омбудсмен уполномочен обращаться в судебные органы, ответственные за обобщение прецедентного права, за консультативными разъяснениями по правовым вопросам, возникающим в прецедентном праве, а также вносить предложения по улучшению судебной практики.

Омбудсмен Республики Армения подчеркнул роль Высшего судебного совета, особенно в вопросе повышения институционального доверия к судам, и подчеркнул эффективное сотрудничество с ВСС.

В ходе встречи стороны выразили готовность к развитию сотрудничества в рамках программы совершенствования судебной системы.


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