Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона

Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона в Лионе, взят под стражу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Задержанному вменяют "насилие в отношение лица, наделенного государственной властью".

Макрон находится с визитом в Лионе. Как сообщило ранее Lyon Mag, в французского президента во время его посещения выставки Eurexpo бросили неизвестный предмет. По предварительной информации это было яйцо. Служба безопасности задержала молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция".