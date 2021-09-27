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Вице-премьер Сурен Папикян посетил УИУ “Нубарашен”

Вице-премьер Сурен Папикян посетил УИУ “Нубарашен”

Вице-премьер Республики Армения Сурен Папикян 27 сентября посетил уголовно-исполнительное учреждение “Нубарашен”. Вице-премьера сопровождали министр юстиции Армении Карен Андреасян, начальник уголовно-исполнительной службы министерства юстиции Армении Сергей Атомян и депутат фракции “Гражданский договор” НС Армении Трдат Саркисян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Папикяна, вице-премьер прошелся по административной территории УИУ “Нубарашен”, ознакомился с условиями содержания осужденных. Он побывал в столовой, ознакомился с меню дня, а также ознакомился с комнатами для длительных свиданий для осужденных. Сурен Папикян осмотрел инфраструктуру пенитенциарного учреждения, ознакомился с условиями здания, имуществом и территориальными возможностями.

В ходе визита была обсуждена возможность строительства нового пенитенциарного учреждения, были также затронуты вопросы улучшения жилищных условий и повышения качества питания.


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